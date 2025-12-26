مرقص يعرب عن تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية

أعرب وزير الإعلام المحامي بول مرقص عن "تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية"، مشددا على "ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي وإعادة تشغيله من جديد".



وأشار إلى "غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع".