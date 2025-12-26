الدفاع المدني: انقاذ مواطن حاول الانتحار قبالة صخرة الروشة

أنقذ عناصر الدفاع المدني، في الساعة ١٣:٣٩ من تاريخ اليوم، مواطناً كان قد حاول الإنتحار عبر القفز في البحر قبالة صخرة الروشة.



كما عملوا على نقله الى مستشفى بيروت الحكومي للمعالجة، بحسب ما أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني.