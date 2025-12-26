وزير العدل: صوت ضد مشروع قانون الفجوة المالية لهذه الاسباب

أكد وزير العدل عادل نصّار أنه صوّت اليوم في جلسة مجلس الوزراء ضد مشروع قانون الفجوة المالية، وذلك للأسباب التالية:



-المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين.

-غياب وضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات.

-عدم وضوح النتائج المتوقعة في ما يخص تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم.

-وجود مسائل تقنية وقانونية أخرى، مثل: حق الطعن، والجهة التي تحدد الدين بين الدولة ومصرف لبنان، وغيرها.



من جهة أخرى، شدد نصار على أهمية إقرار قانون بأسرع وقت ممكن .