مخزومي: كل التضامن مع سوريا في معركتها ضد الإرهاب وفي مسيرتها نحو دولة موحدة

استنكر النائب فؤاد مخزومي "بشدة الجريمة الإرهابية التي طالت المصلين في أحد مساجد حمص اليوم".



وأكد مخزومي عبر منصة "أكس، "الرفض القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف واستهداف دور العبادة".



وقال: "كل التضامن مع سوريا في معركتها ضد الإرهاب، وفي مسيرتها نحو دولة موحدة تقوم على الحرية والديموقراطية والعدالة. أتوجه بأحر التعازي إلى الرئيس السوري أحمد الشرع والشعب السوري العزيز، وإلى أسر الضحايا والجرحى، وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل".