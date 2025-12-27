السوداني: العراق أعلن المساهمة بدفعة أولية بمبلغ عشرين مليون دولار لصندوق إعمار لبنان

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد الشياع السوداني عن مساهمة العراق بدفعة أولية بمبلغ عشرين مليون دولار لصندوق إعمار لبنان.وقال السوداني: "سنكون حاضرين مع أشقائنا اللبنانيين في الأولوية المهمة التي تتعلق بإعادة الإعمار وتأهيل ما دمّره العدوان".