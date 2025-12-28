الأخبار
وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية
أخبار لبنان
2025-12-28 | 02:41
وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية
أعلنت وزارة الزراعة في بيان، استمرار التقدم الميداني في تنفيذ الحملة الوطنية لتحصين الأبقار ضد داء الحمى القلاعية، حيث سُجِّلت نتائج إيجابية ومتقدمة في اليوم الثامن من الحملة، بما يعكس الجهوزية العالية للفرق البيطرية والتعاون البنّاء من قبل المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية.
وتوزّعت أعمال التحصين على الشكل الآتي:
البقاع: تحصين 12 رأس بقر في 3 مزارع، ليرتفع العدد التراكمي إلى 6,490 رأسًا في 378 مزرعة.
بعلبك – الهرمل: تحصين 27 رأس بقر في 6 مزارع، بإجمالي تراكمي بلغ 7,508 رؤوس في 547 مزرعة.
عكار: تحصين 840 رأس بقر في 217 مزرعة، ليصل المجموع التراكمي إلى 2,962 رأسًا في 664 مزرعة.
الجنوب: تحصين 202 رأس بقر في 25 مزرعة، ليبلغ الإجمالي التراكمي 932 رأسًا في 72 مزرعة.
جبل لبنان: تحصين 1,133 رأس بقر في 53 مزرعة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 4,388 رأسًا في 262 مزرعة.
الشمال: تحصين 46 رأس بقر في 6 مزارع، بإجمالي تراكمي قدره 1,250 رأسًا في 118 مزرعة.
النبطية: تحصين 236 رأس بقر في 30 مزرعة، ليصل المجموع التراكمي إلى 3,028 رأسًا في 419 مزرعة.
المجموع العام حتى تاريخه:
عدد المزارع: 2,460 مزرعة
عدد الأبقار المحصّنة: 26,608 رؤوس بقر
وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تندرج ضمن استراتيجيتها الوطنية لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من مخاطر انتشار الأمراض العابرة للحدود، لا سيما داء الحمى القلاعية.
كما جددت دعوتها إلى جميع مربي الأبقار إلى التعاون الكامل مع الفرق البيطرية، والإبلاغ عن أي عوارض مرضية، والتقيد بالإرشادات الصحية والوقائية المعتمدة، بما يساهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها على المستوى الوطني.
