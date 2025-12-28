الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الراعي: وطننا لا يحتاج فقط إلى خطابات بل إلى كلمات تُعاش تُترجم سياسات عادلة

أخبار لبنان
2025-12-28 | 04:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الراعي: وطننا لا يحتاج فقط إلى خطابات بل إلى كلمات تُعاش تُترجم سياسات عادلة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الراعي: وطننا لا يحتاج فقط إلى خطابات بل إلى كلمات تُعاش تُترجم سياسات عادلة

 ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.

بعد الإنجيل، القى الراعي عظة قال فيها "في هذا الزمن، نتعلّم أنّ الميلاد لا ينتهي في الخامس والعشرين من كانون الأول، بل يبدأ حين نقبل الكلمة في ذواتنا، وحين نسمح لها أن تغيّرنا من الداخل. فكما قبلت مريم الكلمة في ذاتها، نحن مدعوون أن نقبلها في قلوبنا، وبيوتنا، وفي علاقاتنا، وخياراتنا. إنجيل اليوم هو إنجيل التدبير الإلهي: الله يخلّص العالم لا بالقوّة، بل بالكلمة؛ لا بالعنف، بل بالمحبّة؛ لا بالفرض، بل بالتجسّد. إنجيل التجسّد يعلّمنا قوّة الكلمة. فالكلمة الإلهيّة خلقت، وخلّصت، وغيّرت مسار التاريخ. والكلمة البشريّة، حين تكون صادقة ومسؤولة، تستطيع أن تبني، وأن تشفي، وأن تجمع. أمّا حين تُفرَّغ من الحقيقة، وتُستَعمل للتضليل أو التحريض، فإنّها تهدم وتُقسِّم. لبنان اليوم بحاجة إلى كلمة تتجسّد: كلمة حقّ تتحوّل فعلًا، كلمة مصالحة تتحوّل قرارًا، وكلمة وعد تتحوّل التزامًا. وطننا لا يحتاج فقط إلى خطابات، بل إلى كلمات تُعاش، تُترجم سياسات عادلة، وخيارات وطنيّة صادقة. إنجيل التجسّد يمكن أن يُقرأ كدعوة وطنيّة: إلى أن نُنزِل المبادئ إلى أرض الواقع، وأن تتحوّل القيم إلى مؤسّسات، وأن يصبح الكلام مسؤولية. بكلمة صادقة يمكن أن يبدأ خلاص وطن، وبكلمة جامعة يمكن أن يُبنى وطن يجمع الكل، لا يُقصي أحدًا، بل يحمي كرامة الجميع".

وختم الراعي: "نرفع اليوم صلاتنا، طالبين أن يزرع الله كلمته في قلوبنا، وأن يجعلنا شهودًا للكلمة لا مجرّد سامعين لها. نصلّي من أجل وطننا لبنان، لكي تُشفى كلمته، وتُعاد إليه لغة الحقّ والعدالة والسلام. نصلّي من أجل كل إنسان متألّم، قلق، أو فاقد الرجاء، لكي يجد في كلمة الله حياة جديدة. نصلّي من أجل عائلاتنا، وشبابنا، وكل من يبحث عن معنى لحياته، أن يكتشف أن الكلمة المتجسّدة لا تزال تسكن بيننا وفينا."



 

أخبار لبنان

وطننا

يحتاج

خطابات

كلمات

تُعاش

تُترجم

سياسات

عادلة

LBCI التالي
قبلان عن أرض الصومال: حذار من النوم لأنّ العرب لم يقتلهم شيء مثل النوم
فياض: لا جدوى من الدبلوماسية بلا قوة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-11-16

الراعي: كم نحن بحاجة الى لحظة إصغاء بصدق وإلى وقفة مسؤولة هادئة نسمع كلمة لنبني وطناً على الصدق والحقيقة ولبنان يحتاج الى مسؤوولين يعرفون متى يصغون ومتى يتكلمون

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-24

الراعي في رسالة الميلاد: لبنان اليوم لا يحتاج الى إدارة أزمات متلاحقة بل الى رؤية وطنية شاملة والى إرادة سياسية صادقة تخرخ البلاد من منطق الترقيع والانتظار الى منطق البناء والمسؤولية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-16

الراعي: إنّ نهوض لبنان لا يبدأ من الخطابات بل من إيمانٍ بأنّ الله لا يزال حاضرًا في تاريخنا

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-14

الراعي: نحن مدعوون اليوم إلى إدخال وطننا في مسار خلاص جديد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:39

الخارجية تعلن دعمها سيادة جمهورية الصومال الفدرالية

LBCI
أخبار لبنان
04:35

المكتب الاعلامي للسنيورة ينفي علاقته بأبو عمر والشيخ خلدون عريمط

LBCI
خبر عاجل
04:33

الجيش ينفي ما تم نقله حول إجبار سوريين على عبور مجرى النهر

LBCI
أخبار لبنان
04:32

ينال صلح: لبنان بتنوّعه وشراكته الوطنية لا يُكسر مهما اشتدت الضغوط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:03

روسيا: سيطرنا على 6 بلدات وقرى في شرق أوكرانيا

LBCI
حال الطقس
13:00

المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

المكتب الاعلامي لافرام ردا على أحد المواقع: هذا الخبر ملفّق وسيكون موضع متابعة

LBCI
أخبار لبنان
04:35

المكتب الاعلامي للسنيورة ينفي علاقته بأبو عمر والشيخ خلدون عريمط

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:44

إسترداد الودائع: وعود كبيرة… وتمويل مجهول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

العلاقة بين المغترب ولبنان اساسية لتعافي البلاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

عقول لبنانية تجتمع لدفع الاستثمار التكنولوجي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

جهود روسية لتثبيت اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا مع تعزيز الوجود العسكري في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

علاقة السعودية والامارات بما يجري في اليمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

رسائل بالنار في جنوب اليمن: ما بعد الغارات السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا إلى الواجهة مجدداً... معلومات عن توقيف مجموعة مرتبطة بنظام الأسد أثناء محاولتها العبور خلسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

H3N2 في لبنان: إنفلونزا موسمية منتشرة… لا داعي للهلع لكن الحذر واجب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
13:00

المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة

LBCI
حال الطقس
06:29

لبنان دخل تحت تأثير منخفض جوي والثلوج بدأت تغطي القمم... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
11:29

وزارة الصحة تحذر من موجة الإنفلونزا الموسمية A(H3N2) وتدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية

LBCI
حال الطقس
00:56

بين الإنفراجات والأمطار الغزيرة والثلوج... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
08:31

وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة

LBCI
أخبار دولية
02:14

"سانا": إنقاذ أشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:46

بعد الحديث عن إنتشار H3N2... هل نحن أمام موجة صحية جديدة وما هي أبرز سبل الوقاية والمعالجة؟

LBCI
أخبار لبنان
02:41

وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More