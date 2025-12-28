الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي: وطننا لا يحتاج فقط إلى خطابات بل إلى كلمات تُعاش تُترجم سياسات عادلة
أخبار لبنان
2025-12-28 | 04:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الراعي: وطننا لا يحتاج فقط إلى خطابات بل إلى كلمات تُعاش تُترجم سياسات عادلة
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.
بعد الإنجيل، القى الراعي عظة قال فيها "في هذا الزمن، نتعلّم أنّ الميلاد لا ينتهي في الخامس والعشرين من كانون الأول، بل يبدأ حين نقبل الكلمة في ذواتنا، وحين نسمح لها أن تغيّرنا من الداخل. فكما قبلت مريم الكلمة في ذاتها، نحن مدعوون أن نقبلها في قلوبنا، وبيوتنا، وفي علاقاتنا، وخياراتنا. إنجيل اليوم هو إنجيل التدبير الإلهي: الله يخلّص العالم لا بالقوّة، بل بالكلمة؛ لا بالعنف، بل بالمحبّة؛ لا بالفرض، بل بالتجسّد. إنجيل التجسّد يعلّمنا قوّة الكلمة. فالكلمة الإلهيّة خلقت، وخلّصت، وغيّرت مسار التاريخ. والكلمة البشريّة، حين تكون صادقة ومسؤولة، تستطيع أن تبني، وأن تشفي، وأن تجمع. أمّا حين تُفرَّغ من الحقيقة، وتُستَعمل للتضليل أو التحريض، فإنّها تهدم وتُقسِّم. لبنان اليوم بحاجة إلى كلمة تتجسّد: كلمة حقّ تتحوّل فعلًا، كلمة مصالحة تتحوّل قرارًا، وكلمة وعد تتحوّل التزامًا. وطننا لا يحتاج فقط إلى خطابات، بل إلى كلمات تُعاش، تُترجم سياسات عادلة، وخيارات وطنيّة صادقة. إنجيل التجسّد يمكن أن يُقرأ كدعوة وطنيّة: إلى أن نُنزِل المبادئ إلى أرض الواقع، وأن تتحوّل القيم إلى مؤسّسات، وأن يصبح الكلام مسؤولية. بكلمة صادقة يمكن أن يبدأ خلاص وطن، وبكلمة جامعة يمكن أن يُبنى وطن يجمع الكل، لا يُقصي أحدًا، بل يحمي كرامة الجميع".
وختم الراعي: "نرفع اليوم صلاتنا، طالبين أن يزرع الله كلمته في قلوبنا، وأن يجعلنا شهودًا للكلمة لا مجرّد سامعين لها. نصلّي من أجل وطننا لبنان، لكي تُشفى كلمته، وتُعاد إليه لغة الحقّ والعدالة والسلام. نصلّي من أجل كل إنسان متألّم، قلق، أو فاقد الرجاء، لكي يجد في كلمة الله حياة جديدة. نصلّي من أجل عائلاتنا، وشبابنا، وكل من يبحث عن معنى لحياته، أن يكتشف أن الكلمة المتجسّدة لا تزال تسكن بيننا وفينا."
أخبار لبنان
وطننا
يحتاج
خطابات
كلمات
تُعاش
تُترجم
سياسات
عادلة
التالي
قبلان عن أرض الصومال: حذار من النوم لأنّ العرب لم يقتلهم شيء مثل النوم
فياض: لا جدوى من الدبلوماسية بلا قوة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-11-16
الراعي: كم نحن بحاجة الى لحظة إصغاء بصدق وإلى وقفة مسؤولة هادئة نسمع كلمة لنبني وطناً على الصدق والحقيقة ولبنان يحتاج الى مسؤوولين يعرفون متى يصغون ومتى يتكلمون
آخر الأخبار
2025-11-16
الراعي: كم نحن بحاجة الى لحظة إصغاء بصدق وإلى وقفة مسؤولة هادئة نسمع كلمة لنبني وطناً على الصدق والحقيقة ولبنان يحتاج الى مسؤوولين يعرفون متى يصغون ومتى يتكلمون
0
آخر الأخبار
2025-12-24
الراعي في رسالة الميلاد: لبنان اليوم لا يحتاج الى إدارة أزمات متلاحقة بل الى رؤية وطنية شاملة والى إرادة سياسية صادقة تخرخ البلاد من منطق الترقيع والانتظار الى منطق البناء والمسؤولية
آخر الأخبار
2025-12-24
الراعي في رسالة الميلاد: لبنان اليوم لا يحتاج الى إدارة أزمات متلاحقة بل الى رؤية وطنية شاملة والى إرادة سياسية صادقة تخرخ البلاد من منطق الترقيع والانتظار الى منطق البناء والمسؤولية
0
أخبار لبنان
2025-11-16
الراعي: إنّ نهوض لبنان لا يبدأ من الخطابات بل من إيمانٍ بأنّ الله لا يزال حاضرًا في تاريخنا
أخبار لبنان
2025-11-16
الراعي: إنّ نهوض لبنان لا يبدأ من الخطابات بل من إيمانٍ بأنّ الله لا يزال حاضرًا في تاريخنا
0
أخبار لبنان
2025-12-14
الراعي: نحن مدعوون اليوم إلى إدخال وطننا في مسار خلاص جديد
أخبار لبنان
2025-12-14
الراعي: نحن مدعوون اليوم إلى إدخال وطننا في مسار خلاص جديد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:39
الخارجية تعلن دعمها سيادة جمهورية الصومال الفدرالية
أخبار لبنان
04:39
الخارجية تعلن دعمها سيادة جمهورية الصومال الفدرالية
0
أخبار لبنان
04:35
المكتب الاعلامي للسنيورة ينفي علاقته بأبو عمر والشيخ خلدون عريمط
أخبار لبنان
04:35
المكتب الاعلامي للسنيورة ينفي علاقته بأبو عمر والشيخ خلدون عريمط
0
خبر عاجل
04:33
الجيش ينفي ما تم نقله حول إجبار سوريين على عبور مجرى النهر
خبر عاجل
04:33
الجيش ينفي ما تم نقله حول إجبار سوريين على عبور مجرى النهر
0
أخبار لبنان
04:32
ينال صلح: لبنان بتنوّعه وشراكته الوطنية لا يُكسر مهما اشتدت الضغوط
أخبار لبنان
04:32
ينال صلح: لبنان بتنوّعه وشراكته الوطنية لا يُكسر مهما اشتدت الضغوط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:03
روسيا: سيطرنا على 6 بلدات وقرى في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
05:03
روسيا: سيطرنا على 6 بلدات وقرى في شرق أوكرانيا
0
حال الطقس
13:00
المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة
حال الطقس
13:00
المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة
0
أخبار لبنان
2025-11-04
المكتب الاعلامي لافرام ردا على أحد المواقع: هذا الخبر ملفّق وسيكون موضع متابعة
أخبار لبنان
2025-11-04
المكتب الاعلامي لافرام ردا على أحد المواقع: هذا الخبر ملفّق وسيكون موضع متابعة
0
أخبار لبنان
04:35
المكتب الاعلامي للسنيورة ينفي علاقته بأبو عمر والشيخ خلدون عريمط
أخبار لبنان
04:35
المكتب الاعلامي للسنيورة ينفي علاقته بأبو عمر والشيخ خلدون عريمط
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:44
إسترداد الودائع: وعود كبيرة… وتمويل مجهول
تقارير نشرة الاخبار
15:44
إسترداد الودائع: وعود كبيرة… وتمويل مجهول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
العلاقة بين المغترب ولبنان اساسية لتعافي البلاد
تقارير نشرة الاخبار
13:52
العلاقة بين المغترب ولبنان اساسية لتعافي البلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عقول لبنانية تجتمع لدفع الاستثمار التكنولوجي
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عقول لبنانية تجتمع لدفع الاستثمار التكنولوجي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جهود روسية لتثبيت اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا مع تعزيز الوجود العسكري في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جهود روسية لتثبيت اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا مع تعزيز الوجود العسكري في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
علاقة السعودية والامارات بما يجري في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:37
علاقة السعودية والامارات بما يجري في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رسائل بالنار في جنوب اليمن: ما بعد الغارات السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رسائل بالنار في جنوب اليمن: ما بعد الغارات السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا إلى الواجهة مجدداً... معلومات عن توقيف مجموعة مرتبطة بنظام الأسد أثناء محاولتها العبور خلسة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا إلى الواجهة مجدداً... معلومات عن توقيف مجموعة مرتبطة بنظام الأسد أثناء محاولتها العبور خلسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
H3N2 في لبنان: إنفلونزا موسمية منتشرة… لا داعي للهلع لكن الحذر واجب
تقارير نشرة الاخبار
13:12
H3N2 في لبنان: إنفلونزا موسمية منتشرة… لا داعي للهلع لكن الحذر واجب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
13:00
المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة
حال الطقس
13:00
المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة
2
حال الطقس
06:29
لبنان دخل تحت تأثير منخفض جوي والثلوج بدأت تغطي القمم... هذه التفاصيل
حال الطقس
06:29
لبنان دخل تحت تأثير منخفض جوي والثلوج بدأت تغطي القمم... هذه التفاصيل
3
أخبار لبنان
11:29
وزارة الصحة تحذر من موجة الإنفلونزا الموسمية A(H3N2) وتدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية
أخبار لبنان
11:29
وزارة الصحة تحذر من موجة الإنفلونزا الموسمية A(H3N2) وتدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية
4
حال الطقس
00:56
بين الإنفراجات والأمطار الغزيرة والثلوج... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:56
بين الإنفراجات والأمطار الغزيرة والثلوج... هذه تفاصيل الطقس
5
أخبار لبنان
08:31
وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة
أخبار لبنان
08:31
وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة
6
أخبار دولية
02:14
"سانا": إنقاذ أشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوريا
أخبار دولية
02:14
"سانا": إنقاذ أشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوريا
7
تقارير نشرة الاخبار
06:46
بعد الحديث عن إنتشار H3N2... هل نحن أمام موجة صحية جديدة وما هي أبرز سبل الوقاية والمعالجة؟
تقارير نشرة الاخبار
06:46
بعد الحديث عن إنتشار H3N2... هل نحن أمام موجة صحية جديدة وما هي أبرز سبل الوقاية والمعالجة؟
8
أخبار لبنان
02:41
وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية
أخبار لبنان
02:41
وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More