الدفاع المدني: 52 مهمّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني ان عناصرها نفذت 52 مهمّة في الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالآتي:



اخماد حرائق: 12: منازل: 3، مؤسسات: 4، آليات متنوعة: 1، كهرباء: 2، نفايات: 2



انقاذ: 8، سحب سيارات عالقة في الثلج: 4، سحب آليات من تجمع للمياه: 1، إنقاذ حيوان: 1، البحث عن غريق: 1



اسعاف: 26: حالات طارئة: 17، حوادث سير: 5، نقل مرضى: 3، نقل جثث: 1



خدمات عامة: 4



سلامة عامة: 2