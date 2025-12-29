السفير المصري: قانون الفجوة المالية خطوة أساسية..وسنوقّع مذكّرة بين مصر ولبنان في قطاع الطاقة

اكد السفير المصري علاء موسى ان "مصر تدعم لبنان والعهد والحكومة ولا سيما في مجال الطاقة".



وقال "أهنّئ الحكومة اللبنانية على نجاحها في إقرار قانون الفجوة الماليّة الذي يُعتبر خطوة مهمّة يعقبها المزيد من الخطوات".



واضاف " رئيس الحكومة المصريّة بحث في سبل دعم لبنان خلال زيارته لبيروت وأهمّ هذه المواضيع دعم قطاع الطاقة وهو كان مصرّاً على إنجاز هذا الملفّ بشكل سريع وسيتمّ التوقيع على مذكّرة تفاهم بين مصر ولبنان في قطاع الطاقة".



وفي سؤال حول التواصل مع حزب الله اجاب موسى "نركز في تواصلنا مع جميع الافرقاء على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وهذا ما ننسّقه مع الشركاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة".