باسيل في مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025: لا للتعاطي مع الانتشار كملف موسمي أو "صرّاف آلي"

أكد النائب جبران باسيل أن جينات لبنانية تجمع جميع اللبنانيين، ”مهما اختلفنا يبقى لبنان ما يوحّدنا والانتشار اللبناني ليس مجرّد جاليات موزّعة حول العالم“.



واعتبر أنه من الخطأ التعاطي مع الانتشار كأنه ملف موسمي أو كأنه صرّاف آلي فهو طاقة انتماء وعلم وثقافة وثقة عالمية وشبكة علاقات.

ورأى باسيل خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية (LDE) 2025، أن "استعادة واختيار الجنسية هو جسر قانوني مع مغتربين دفعتهم ظروف قاهرة الى الهجرة ولذلك نحنا نريدهم منتشرين لا مغتربين ولا مهاجرين“.

في السياق، أوضح أن نظرة مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية البعيدة هي بمجلس وطني للانتشار وبتثبيت الحقوق بالدستور واعطاء افضليّات بتشريعات خاصة وتحسين التواصل مع الدولة واطلاق برامج ثقافية وادراج الانتشار بمناهج التعليم ودعم الانتاج المعرفي وعدم اقحام الانتشار بخطاب سياسي لأغراض انتخابية ظرفيّة.

ولفت الى أنه هناك توجه واتفاق ضمني، في عام 2026، لتعليق حق المنتشرين في التصويت في الخارج، مشيرًا الى ”أننا تقدمنا باقتراح قانون جديد لاستعادة الجنسية يسهل ويسرع إجراءاتها ويمنع وقف منحها“.

كما شدد باسيل على أن ”حق اقتراع المنتشرين هو جزء من اعادة تعريف المواطنة بإعطاء المنتشر حريّة الخيار“.

وذكر أن التمثيل المباشر بالخارج هو مبدأ اقرّته الأمم المتّحدة ولا يجوز اسقاطه تحت اي حجج بإسم "الواقعية الانتخابية“.

وأعلن أنه قدم اقتراح قانون لتخفيض الرسوم والضرائب المخصصة حصرًا للمنتشرين كما أعدد قانونًا لإنشاء صندوق المنتشر وهو صندوق استثماري مخصّص للمنتشرين يؤمن فرص استثمار ويشجع على الاستثمار.