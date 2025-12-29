0min

الرئيس عون بحث مع سيمون كرم في التحضيرات لاجتماع "الميكانيزم" في 7 ك2 المقبل

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة «الميكانيزم»، السفير السابق سيمون كرم، وتم البحث في التحضيرات الجارية لاجتماع اللجنة المقرّر عقده في 7 كانون الثاني المقبل.