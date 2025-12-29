وزير الخارجية بحث مع ممثل الرئيس الفلسطيني في العلاقات الثنائية وأوضاع المخيمات وغزة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي ياسر عباس الممثل الخاص لرئيس دولة فلسطين محمود عباس يرافقه السفير الفلسطيني محمد الأسعد في زيارة معايدة لمناسبة الأعياد، وكانت فرصة لاستعراض العلاقات اللبنانية-الفلسطينية ووضع المخيمات في لبنان إضافة الى الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.



كما استقبل الوزير رجّي الديبلوماسية الاكوادورية من أصل لبناني إيفون باقي التي وضعته في أجواء ترشحّها المحتمل لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وطلبت دعم لبنان لهذا الترشّح.