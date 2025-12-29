إلغاء قرار حلّ مجلس بلدية البرج - عكار ورئيسه عاد الى ممارسة مهامه

أصدر وزير الداخلية والبلديات قرارا بإلغاء قرار حل مجلس بلدية البرج في محافظة عكّار، وذلك استنادًا إلى قرار صادر عن مجلس شورى الدولة قضى بوقف تنفيذ قرار الحل.



وقام محافظ عكار المحامي عماد اللبكي بتسليم بلدية البرج رسميا إلى رئيسها محمد خالد ياسين (عزيز)، إيذانا بعودة المجلس البلدي إلى ممارسة مهامه القانونية والإدارية كاملة، وفقا للأصول المعتمدة.



ويأتي هذا التطور تأكيدًا على احترام قرارات القضاء الإداري، وحرصًا على ضمان استمرارية العمل البلدي وخدمة أبناء بلدة البرج، وتعزيزًا لدور المؤسسات المحلية في تلبية حاجات المواطنين.



وفي هذا السياق، توجّه رئيس وأعضاء مجلس بلدية البرج بالشكر والتقدير إلى المحامي هاني المرعبي، وكيل القضية، على جهوده القانونية ومتابعته الحثيثة التي أسهمت في إنصاف المجلس وإعادة الأمور إلى مسارها القانوني الصحيح".