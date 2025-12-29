مكي بحث مع السفير الأميركي في تعزيز فعالية المؤسسات وتحسين آليات العمل والتنسيق

استقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي في مكتبه في الوزارة، سفير الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ميشال عيسى، برفقة الملحقة السياسية السيدة كاريل توما والمستشارة السياسية السيدة جيسي ساڤو، وقد جرى عرض للأوضاع العامة الراهنة، ولا سيّما التحديات المرتبطة بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.



وتناول اللقاء أهمية دور الإدارة العامة في مواكبة هذه المرحلة، من خلال تعزيز فعالية المؤسسات، وتحسين آليات العمل والتنسيق، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات العامة واستمراريتها، في إطار جهود إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030.