مكي بحث مع السفير الأميركي في تعزيز فعالية المؤسسات وتحسين آليات العمل والتنسيق

أخبار لبنان
2025-12-29 | 07:27
مشاهدات عالية
شارك
مكي بحث مع السفير الأميركي في تعزيز فعالية المؤسسات وتحسين آليات العمل والتنسيق
0min
مكي بحث مع السفير الأميركي في تعزيز فعالية المؤسسات وتحسين آليات العمل والتنسيق

استقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي في مكتبه في الوزارة، سفير الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ميشال عيسى، برفقة الملحقة السياسية السيدة كاريل توما والمستشارة السياسية السيدة جيسي ساڤو، وقد جرى عرض للأوضاع العامة الراهنة، ولا سيّما التحديات المرتبطة بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وتناول اللقاء أهمية دور الإدارة العامة في مواكبة هذه المرحلة، من خلال تعزيز فعالية المؤسسات، وتحسين آليات العمل والتنسيق، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات العامة واستمراريتها، في إطار جهود إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030.

