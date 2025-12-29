وزيرة التربية تابعت تمويل مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) بهدف إعادة إعمار وترميم البنى التحتية المتضررة في الجنوب

إجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، مع مدير النقل الحضري في مجلس الإنماء والإعمار المهندس إيلي الحلو وممثلين عن البنك الدولي. وتمت متابعة مشروع القرض الذي أقره مجلس النواب في أواخر العام الحالي 2025 ، وهو بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي ، لتمويل مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) بهدف إعادة إعمار وترميم البنى التحتية المتضررة في الجنوب اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي، واستعادة الخدمات الحيوية.