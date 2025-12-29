قائد الجيش استقبل السفير الإيراني

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.