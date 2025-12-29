لقاء بين جنبلاط والسفير الأميركي: تأكيد ضرورة دعم الجيش ومواصلة مسار الإصلاحات

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو، السفير الأميركي ميشال عيسى، على رأس وفد من السفارة الأميركية، في حضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور.



وأفاد الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، بأن "الاجتماع وصف بأنه ودي، إذ جرى خلاله عرض لمختلف التحديات التي يواجهها لبنان، ولا سيما الجهود المرتبطة بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية. كما جرى تأكيد ضرورة دعم الجيش اللبناني ومواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية".