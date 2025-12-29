الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوزير الحاج في زيارة تهنئة لألفا: التيلكوم لا ينام والقطاع على الطريق الصحيح ليواكب تطلّعات اللبنانيين

أخبار لبنان
2025-12-29 | 12:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوزير الحاج في زيارة تهنئة لألفا: التيلكوم لا ينام والقطاع على الطريق الصحيح ليواكب تطلّعات اللبنانيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الوزير الحاج في زيارة تهنئة لألفا: التيلكوم لا ينام والقطاع على الطريق الصحيح ليواكب تطلّعات اللبنانيين

زار وزير الإتصالات شارل الحاج، اليوم، المقر الرئيسيّ لشركة "ألفا" في الدكوانة للإطلاع على سير العمل وجهوزية الشبكة في فترة الأعياد حيث يزداد الطلب على خدمات الخليويّ والإنترنت. 

وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة-المدير العام رفيق الحداد وإدارة ألفا.

وهنأ الحاج فريق عمل ألفا على جهوده طوال هذه السنة، والذي أثمر تطويرا للشبكة وتحسنا في جودة الخدمة يُبنى عليهما السنة المقبلة. 

وقال الحاج: "التيلكوم لا ينام"، داعيا الموظفين الى "بذل أقصى الجهود للإبقاء على نسبة توفر عالية للشبكة ليكون القطاع على قدر التوقعات". 

وأكد التزام وزارة الاتصالات تعزيز قطاع الخليويّ وتطويره.

وأشار إلى أن ذلك سيتجلّى ضمن استراتيجية سنة 2026، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات بهدف تقديم تجربة رقمية متكاملة تواكب تطلّعات اللبنانيين. 

ولفت إلى أنّ الخطة تشمل "تحسين جودة الخدمات، تحديث الشبكة وتوسيع نطاق تغطيتها، توفير خدمات Fixed Wireless Access وخدمات الألياف الضوئية والأقمار الإصطناعية وبدء نشر خدمات الجيل الخامس، وكل ذلك سيسهم إسهاماً مباشراً في تمكين الاقتصاد الرقمي وتعزيزه".

ونوّه بأداء شركة ألفا في سنة ٢٠٢٥، والذي انعكس ارتفاعًا في الإيرادات.

وأكد أنّ الاستثمار في الشبكة أثبت فعاليته وجدواه، ومثمنًا في الوقت نفسه المبادرات التي أطلقتها الشركة لتقديم باقات مدروسة ومخفّضة للطلاب والمشتركين.

وقال الحاج: "لمست هذه السنة طاقة إنتاجية عالية لدى موظفي ألفا، وأنا واثق بقدرتهم على مواصلة العمل بالزخم نفسه خلال السنة المقبلة".


وعرض الحداد أمام الوزير خطة العمل التي وضعتها ألفا لمواكبة الإرتفاع في الاستهلاك وضمان استمرارية الخدمة وجودتها.

وشكر الحداد الوزير الحاج على دعمه خلال عام 2025، مشيرا الى أن "هذا الدعم كان عنصرا أساسيا في الإنجازات التي حققتها الشركة".

ولفت إلى أنّ شبكة ألفا "أثبتت فعالية عالية في استيعاب الارتفاع الكبير في حجم الاستهلاك خلال سنة 2025 الذي شهد زيادة لافتة في إجمالي استهلاك الإنترنت، سواء على مستوى الشبكة أو على مستوى المشترك حيث تخطّى متوسط الاستهلاك الـ 10 جيغابايت".

كما لفت الحداد إلى أن "الخطة التطويرية للشبكة مستمرة بزخم متصاعد، موضحًا أنّ الشركة وضعت ٣٨ محطة جديدة في الخدمة، إضافة إلى تعزيز قدرات الجيل الرابع في عدد كبير من المحطات، وهو النهج الذي سنكثّف العمل عليه بشكل أكبر في السنة المقبلة بدعم من الوزير الحاج". 

كما أشار إلى أن "ألفا" في جهوزية كاملة لمواكبة الطلب المرتفع خلال فترة الأعياد، الذي زاد أكثر من 30 بالمئة مقارنة بسنة ٢٠٢٤.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الحاج

زيارة

تهنئة

لألفا:

التيلكوم

والقطاع

الطريق

الصحيح

ليواكب

تطلّعات

اللبنانيين

LBCI التالي
مقدمة النشرة المسائية 29-12-2025
لقاء بين جنبلاط والسفير الأميركي: تأكيد ضرورة دعم الجيش ومواصلة مسار الإصلاحات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-12-19

سلام: قد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً وقد لا يحقق تطلعات الجميع لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار وإعادة العافية الى القطاع المصرفي وتحفيذ النموّ

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-18

جعجع: الأمور لا تحصل بالسرعة المطلوبة إلا أنها تسير على الطريق الصحيح

LBCI
أخبار لبنان
16:28

سلامة لـ"عشرين 30": لبنان وسوريا ذهبا بالاتجاه الصحيح ولكن الطريق وعر للغاية

LBCI
آخر الأخبار
12:59

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام استقبل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي برئاسة اللواء رائد عبدالله في زيارة تهنئة بالأعياد وحلول العام الجديد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:11

مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية واصل جلساته الحوارية

LBCI
أخبار لبنان
16:28

سلامة لـ"عشرين 30": لبنان وسوريا ذهبا بالاتجاه الصحيح ولكن الطريق وعر للغاية

LBCI
خبر عاجل
16:14

ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما سيحدث

LBCI
أخبار لبنان
15:49

سلام عقد اجتماعا تقنيا مع ممثلي شركة "خطيب وعلمي": لضرورة تأمين عودة الأهالي إلى منازلهم بأسرع وقت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-12-26

مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بانفجار عبوة داخل مسجد في حي وادي الذهب في حمص وسط سوريا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

السفير التركي إلتقى سلام: سنواصل دعم لبنان في كل المجالات

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
فنّ
14:30

كيم كارداشيان وطليقها كانييه ويست يمضيان عيد الميلاد معا... فهل عادت المياه إلى مجاريها؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:06

ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

احتجاجات الساحل تفتح ملف السيطرة في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

سرّ اللقاءات من أجل لبنان!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:47

أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات… اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
04:23

اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…

LBCI
أخبار لبنان
07:12

احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
اقتصاد
09:51

وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025

LBCI
أخبار لبنان
09:25

قائد الجيش استقبل السفير الإيراني

LBCI
اقتصاد
10:58

حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً

LBCI
أخبار دولية
11:10

إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More