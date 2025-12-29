سلام عقد اجتماعا تقنيا مع ممثلي شركة "خطيب وعلمي": لضرورة تأمين عودة الأهالي إلى منازلهم بأسرع وقت

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا تقنيا مع ممثلي شركة "خطيب وعلمي"، المكلّفة من الهيئة العليا للإغاثة بتقييم الأضرار السكنية في المناطق اللبنانية المتضرّرة جرّاء الحرب.وتناول الاجتماع أيضا نقاشًا حول الإسراع بالبدء في التدعيم الإنشائي للمباني المتضرّرة، حيث شدّد الرئيس سلام على "ضرورة تأمين عودة الأهالي إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن".