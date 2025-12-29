سلامة لـ"عشرين 30": لبنان وسوريا ذهبا بالاتجاه الصحيح ولكن الطريق وعر للغاية

أعلن وزير الثقافة غسان سلامة أن حجم ثروة اللبنانيين بالخارج والذين ما زالوا على صلة مع لبنان يقدّر بـ600 مليار دولار، فيما يقدر دخلهم السنوي بـ50 مليار دولار.



واعتبر سلامة في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أن على الحكومة أن تعيد الثقة، قائلا: "يجب أن تعود الثقة الى اللبنانيين في الخارج لكي يقبلوا بعودة الاستثمار وهم قد يجرّون غيرهم من مواطني دول أخرى الى اعادة الاستثمار في لبنان".



وأضاف: "اليوم لدينا قانون السرية المصرفية وقانون تنظيم القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية وهذا الثلاثي يجب أن يعيد انتاج نظام مصرفي أساسي في البلد".





ورأى وزير الثقافة أن لبنان وسوريا ذهبا بالاتجاه الصحيح ولكن الطريق وعر للغاية.



وقال: "لبنان اليوم بموضع مختلف جوهريا عما كان عليه منذ عام. وسوريا في حال مختلف عما كانت عليه من عام". وأضاف: "أتوقع أنه بعد عام من اليوم، سيكون لبنان وسوريا في وضع مختلف عما هو اليوم".

واعتبر سلامة أن الشرق الأوسط لا يزال نقطة حساسة في النظام العالمي وما يحصل في الشرق الأوسط لديه تأثير مباشر على عدد من المعطيات العالمية.