جامعة الروح القدس - الكسليك والرهبانية اللبنانية المارونية توزّعان الهدايا على أطفال الجنوب في مدرسة سيدة البشارة - رميش
أخبار لبنان
2025-12-30 | 05:05
جامعة الروح القدس - الكسليك والرهبانية اللبنانية المارونية توزّعان الهدايا على أطفال الجنوب في مدرسة سيدة البشارة - رميش
في إطار رسالتهما الإنسانيّة والتربويّة، وبمناسبة الأعياد المجيدة، أقامت جامعة الروح القدس - الكسليك، بالتعاون مع الرهبانيّة اللبنانية المارونية نشاطًا تضامنيًا لتوزيع الهدايا على أطفال الجنوب، وذلك في مدرسة سيدة البشارة - رميش، بحضور السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا، راعي أبرشيّة صور المارونيّة المطران شربل عبد الله، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية قدس الأب العام هادي محفوظ، رئيس دير سيدة البشارة في رميش الأب مارون الفغالي، رئيس رابطة كاريتاس الأب سمير غاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الهويّة والرسالة الجامعيّة الأب إدوار القزي، وحشد من الإكليروس والفاعليّات السياسية والعسكرية والديبلوماسية وعائلات الأطفال.
وقد وصل الحضور ووفد الجامعة والرهبانيّة إلى الدير صباحًا، وانطلق النشاط في أجواء غمرتها الإلفة والفرح، مع تجمّع لافت للأطفال وذويهم.
وافتُتح اللقاء بكلمة ترحيبيّة ألقاها الأب قزي الذي عرّف برسالة جامعة الروح القدس - الكسليك وأهداف هذا النشاط. وأكد التزام الجامعة والرهبانيّة بالوقوف إلى جانب أبناء المناطق الجنوبيّة، ولا سيّما الأطفال، وتعزيز قيم الرجاء والتكافل الاجتماعي في ظلّ الظروف الصعبة.
بعدها، كانت كلمات لكل من السفير الباباوي والمطران عبدالله والأب العام محفوظ والأب فغالي. وقد أكدت الكلمات أنّ هذه المبادرة تترجم رسالة الكنيسة والرهبانيّة في خدمة الإنسان، وأن إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال في زمن الأعياد هو فعل إيمان ومحبة وصمود.
وفي المحطّة الأبرز من النشاط، جرى توزيع الهدايا على الأطفال بمشاركة ممثّلي الجامعة، والإكليروس، والمتطوّعين، وسط أجواء من الفرح والتفاعل العفوي، ولحظات مؤثّرة مع العائلات والتقاط الصور التذكارية.
واختتم اللقاء بتوجيه كلمات الشكر والتقدير لكلّ من ساهم في إنجاح هذا النشاط، مع التأكيد على استمرار هذه المبادرات الهادفة، على أمل أن تحمل الأعياد السلام والفرح إلى جميع أبناء الجنوب.
