وزير الداخلية: مرجعيتنا الوحيدة هي الدولة

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، مديرة المديرية الإدارية المشتركة بالتكليف رشا حوراني وضباط وموظفي المديرية، في زيارة تهنئة بالأعياد.وخلال اللقاء، توجه الوزير الحجار بكلمة شكر وتقدير للموظفين، قائلا: "دوركم أساسي في هذه الوزارة، ويُشكل الركيزة التي يقوم عليها العمل الإداري".وأضاف: "مرجعيتنا الوحيدة هي الدولة، وهذا الإنتماء يتطلب منا جميعا التضحية والعمل بإخلاص لإنجاح مؤسساتنا وتعزيز حضورها في خدمة المواطن".وشدد الوزير الحجار على أن "المسؤولية كبيرة، والتحديات أكبر، لكن بالإرادة والإلتزام نستطيع أن نُحدث فرقا حقيقيا في الأداء العام".