هيئة تنظيم قطاع الكهرباء: خطة عمل 2026 لترسيخ الشفافية وحماية المستهلكين
أخبار لبنان
2025-12-30 | 07:48
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء: خطة عمل 2026 لترسيخ الشفافية وحماية المستهلكين
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أنها باشرت مهامها الرسمية اعتبارًا من تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضائها، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 462/2002، وضمن إطار إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الحوكمة والشفافية والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت في بيان أنه بناء على هذا القانون، تتولى الهيئة دور الجهة المستقلة المسؤولة عن تنظيم قطاع الكهرباء في لبنان بما يشمل إعداد الأطر التنظيمية للتعرفة والترخيص، وضمان الشفافية والمساءلة، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز المنافسة والاستثمار المستدام، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة وتحقيق المصلحة العامة.
وأوضحت أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عملها، عقدت الهيئة اجتماعات أسبوعية منتظمة ومتواصلة، خُصصت لوضع الأسس التنظيمية والمؤسساتية اللازمة لانطلاق عملها الفعلي، ولضمان الامتثال الكامل لمهامها وصلاحياتها القانونية.
في هذا السياق، وضعت الهيئة خطة عمل متكاملة لعام 2026، تحدّد أولوياتها التنظيمية ومراحل تنفيذ الإصلاحات الأساسية، بما يضمن الانتقال التدريجي نحو تنظيم فعّال ومتوازن لقطاع الكهرباء.
ولفتت الهيئة الى أنها قامت بإعداد وتقديم المستندات التالية تمهيدًا لاعتمادها وفقًا لما يفرضه القانون:
•النظام الداخلي والأنظمة الإدارية وأنظمة العاملين للهيئة
•النظام المالي
•موازنة الهيئة لعام 2025
•مشروع موازنة الهيئة لعام 2026
كذلك، أشارت الهيئة الى انها كثّفت اجتماعاتها وتنسيقها مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين، حيث تمحورت النقاشات حول عدد من المحاور الإصلاحية الأساسية، أبرزها:
•مقترحات تعديل القانون 462 بما يتلاءم مع التطورات المؤسسية والتنظيمية
•آليات تكامل وتطبيق القانون رقم 318/2023 ضمن الإطار التنظيمي لقطاع الكهرباء
•وضع إطار تعريفي حديث للتعرفة الكهربائية (Tariffication Framework) قائم على أسس اقتصادية وتنظيمية عادلة
•تطوير إطار ترخيص متكامل (Licensing Framework) لأنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يشجّع الاستثمار ويحمي حقوق المستهلكين
•دراسة حول قطاع التوزيع في لبنان بتمويل وتعاون مع البنك الدولي
•العمل مع مؤسسة كهرباء فرنسا وكهرباء لبنان على وضع تصور للخطة الأمثل لانتاج الكهرباء بأقل كلفة least cost generation plan
وفي موضوع انفتاحها الإقليمي وتبادل الخبرات، أكدت الهيئة أنها باشرت إجراءات الانضمام والمشاركة الفاعلة في MEDREG، بما يعزّز موقع لبنان ضمن شبكة هيئات تنظيم الطاقة في منطقة المتوسط ويتيح الاستفادة من أفضل الممارسات التنظيمية المعتمدة دوليًا.
إضافة إلى ذلك، أوضحت الهيئة أنها قامت بمراجعة ودراسة معظم مشاريع القوانين ومقترحات المراسيم المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتي كانت قد أحيلت قبل تاريخ تسميتها، وذلك بهدف تقييم انسجامها مع الإطار القانوني الناظم ومع أهداف إصلاح القطاع.
وأكد البيان التزام الهيئة "بالعمل المستقل والمهني، واضعةً في صلب أولوياتها حماية حقوق المواطنين والمستهلكين، العمل على إرساء تعرفة كهربائية شفافة، عادلة، وقابلة للتفسير، تعكس الكلفة الفعلية للخدمة من دون أعباء غير مبرّرة، وتراعي في الوقت نفسه البعد الاجتماعي والاقتصادي".
وشددت على التزامها "إطلاع الرأي العام بشكل دوري على مسار عملها وقراراتها التنظيمية، انطلاقًا من قناعتها بأن الشفافية والإنصاف هما الركيزتان الأساسيتان لأي إصلاح فعلي في قطاع الكهرباء في لبنان".
أخبار لبنان
تنظيم
الكهرباء:
لترسيخ
الشفافية
وحماية
المستهلكين
التالي
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
السفير الأميركي إلتقى منسى وأكد التزام بلاده بمواصلة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها
السابق
مقالات ذات صلة
أخبار لبنان
2025-10-02
البستاني: مفرح أن يثمر عمل لجنة الاقتصاد وقانون حماية المستهلك سوف يصدر قريبًا
أخبار لبنان
2025-10-02
البستاني: مفرح أن يثمر عمل لجنة الاقتصاد وقانون حماية المستهلك سوف يصدر قريبًا
0
أخبار لبنان
2025-11-05
البستاني: لتنظيم قطاع الصناديق التعاضدية وحماية صحة المواطن ومغارة جعيتا ثروة وطنية لا يجوز التعدي عليها
أخبار لبنان
2025-11-05
البستاني: لتنظيم قطاع الصناديق التعاضدية وحماية صحة المواطن ومغارة جعيتا ثروة وطنية لا يجوز التعدي عليها
0
أخبار لبنان
2025-11-26
لجنة الاقتصاد تابعت درس موضوع تنظيم قطاع التأمين
أخبار لبنان
2025-11-26
لجنة الاقتصاد تابعت درس موضوع تنظيم قطاع التأمين
0
أخبار لبنان
2025-11-05
لجنة الاقتصاد بحثت تنظيم قطاع التأمين
أخبار لبنان
2025-11-05
لجنة الاقتصاد بحثت تنظيم قطاع التأمين
0
أخبار لبنان
16:02
وزارة الزراعة: تلقيح نحو 31 ألف بقرة خلال ثمانية أيام ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الحمى القلاعية
أخبار لبنان
16:02
وزارة الزراعة: تلقيح نحو 31 ألف بقرة خلال ثمانية أيام ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الحمى القلاعية
0
أخبار لبنان
14:00
منتشرون شاركوا في مؤتمر الطاقة الاغترابية في البترون.. باسيل: مهتمون بموضوع الانتشار ونوليه الأولوية
أخبار لبنان
14:00
منتشرون شاركوا في مؤتمر الطاقة الاغترابية في البترون.. باسيل: مهتمون بموضوع الانتشار ونوليه الأولوية
0
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
0
أخبار لبنان
12:38
رجي: أهمية بناء علاقات متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة لبنان واستقلاله
أخبار لبنان
12:38
رجي: أهمية بناء علاقات متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة لبنان واستقلاله
زوارنا يقرأون الآن
0
أخبار لبنان
2025-12-17
بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل
أخبار لبنان
2025-12-17
بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل
0
أخبار دولية
2025-10-04
معتقلو "أسطول الحرية" يقضون في سجن كتسيعوت من دون توفير الحد الأدنى من الحاجات
أخبار دولية
2025-10-04
معتقلو "أسطول الحرية" يقضون في سجن كتسيعوت من دون توفير الحد الأدنى من الحاجات
0
آخر الأخبار
06:01
أوكرانيا تأمر بإخلاء قرى حدودية شمالية وسط قصف روسي
آخر الأخبار
06:01
أوكرانيا تأمر بإخلاء قرى حدودية شمالية وسط قصف روسي
0
أمن وقضاء
2025-12-22
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
2025-12-22
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
0
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
1
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
2
خبر عاجل
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
خبر عاجل
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
3
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
4
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
5
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
6
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
7
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
8
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
