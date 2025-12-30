وزير الداخلية استقبل خريش مع وفد من الدفاع المدني: دورهم محوري ويستحق كل التقدير والدعم

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش مع وفد من المديرية العامة، في زيارة للتهنئة بالأعياد.



وتم خلال اللقاء عرض للتدابير والإجراءات التي يتخذها الدفاع المدني ليلة رأس السنة، لا سيما من حيث الجهوزية الكاملة والإستجابة السريعة لأي طارئ، حفاظًا على سلامة المواطنين، خصوصًا في أماكن التجمعات والسهر، وعلى الطرق العامة، وفي المناطق الجبلية.



ونوّه الوزير الحجار بـ"الجهود الكبيرة التي يبذلها عناصر ومتطوعو الدفاع المدني على مدار العام"، مشيدًا بـ"تضحياتهم في مختلف المهام من إطفاء وإنقاذ وإسعاف".



وأكد أن "دورهم محوري في الحفاظ على السلامة العامة ومساعدة المواطنين وخدمتهم، ويستحق ذلك كل التقدير والدعم".



كما شدد الوزير الحجار على أهمية مواصلة التنسيق بين الدفاع المدني وسائر الأجهزة المعنية.