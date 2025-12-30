رجي يدعو إلى علاقات لبنانية-إيرانية قائمة على الاحترام المتبادل: لفتح صفحة جديدة

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أهمية بناء علاقات متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة لبنان واستقلاله، في رسالة ردّ فيها على تهنئة نظيره الإيراني عباس عراقجي بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام 2026.



وشدد رجي في رسالته على أن السلام والازدهار هما ما يحتاج إليه كل من لبنان وإيران والمنطقة بأسرها، داعيا إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.



وجدّد الوزير رجي الرغبة في إقامة حوار صادق وشفاف يعزز بناء الثقة بين لبنان وإيران، مؤكدا ضرورة أن تكون العلاقة قائمة على مقاربة بناءة ترتكز على الاحترام المتبادل بين الدولتين.



وشدد رجي على أن التعاون الثنائي يجب أن يتم بين حكومتي البلدين ومؤسساتهما الشرعية حصراً، بما يحفظ سيادة واستقلال كل منهما، ويحقق رفاهية الشعبين اللبناني والإيراني.