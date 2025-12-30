الأخبار
وزارة الزراعة: 80 قرارًا وتعميمًا لتنظيم وتطوير القطاع الزراعي بين آذار وكانون الأول 2025

أخبار لبنان
2025-12-30 | 09:46
 أعلنت وزارة الزراعة في بيان أنه "في إطار خطتها الإصلاحية الشاملة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز حوكمته واستدامته، أصدرت ونشرت 80 قرارًا وتعميمًا وزاريًا بين شهري آذار وكانون الأول 2025، هدفت إلى تنظيم العمل الزراعي وتحديث الأطر القانونية والإدارية الناظمة للقطاع في لبنان".

وأوضحت الوزارة "أن هذه الإجراءات توزّعت بين 60 قرارًا وزاريًا و20 تعميمًا وزاريًا، وشكّلت ركيزة أساسية في مسار تحديث السياسات الزراعية وتحسين الأداء المؤسسي، بما يواكب التحديات الاقتصادية والمناخية ويعزّز صمود المزارعين.

وشملت القرارات والتعاميم محاور أساسية، أبرزها:

السياسات الزراعية، بما يتصل بالاستراتيجية الزراعية الوطنية، وخطط التنمية المستدامة، وتعزيز مفاهيم الاستدامة في الإنتاج الزراعي؛

القوانين والتشريعات الزراعية، ولا سيما القوانين المتعلقة بتنظيم العمل الزراعي، وتعويضات المزارعين، وتنظيم استخدام الأراضي الزراعية؛

المعايير والمواصفات، من خلال اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة، وتحديث أنظمة الشهادات، وتعزيز معايير السلامة والجودة؛

التعاون والتمويل، عبر توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتفعيل برامج التمويل، والاستفادة من المساعدات والدعم الدولي".

وأكدت وزارة الزراعة "أن هذه القرارات والتعاميم تشكّل إطارًا متكاملًا لإصلاح القطاع الزراعي، وترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتحفيز الاستثمار الزراعي المستدام، بما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي الوطني".

وختمت بالتشديد على "التزامها مواصلة إصدار السياسات التنظيمية والتشريعية اللازمة، بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، ضمن رؤيتها الشاملة تحت شعار الزراعة نبض الأرض والحياة".

