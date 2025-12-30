الأخبار
3 قرارات لوزير المالية قضت بتمديد مهل..

أخبار لبنان
2025-12-30 | 09:56
3 قرارات لوزير المالية قضت بتمديد مهل..

 أصدر وزير المالية ياسين جابر ثلاثة قرارات قضت بتمديد مهل وجاءت وفق الآتي:
 
القرار الأول وفيه:
"يمدد إعتباراً من تاريخه 30/12/2025 ولغاية 15/2/2026 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 872/1 تاريخ 23/10/2025 المتعلق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة وفقاً لأحكام قوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الصادرة اعتباراً من 16/11/2022."
 
القرار الثاني:
" تمدد لغاية 15/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنتي 2023 و2024 التي تنتهي مهلتهما في 30/12/2025 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنتي 2023 و2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث."
 
القرار الثالث :
"- تمدد لغاية 15/01/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي عن سنة 2024 للتصاريح والبيانات التالية:
* التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
* تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2).
* بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49.
* البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).
* التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
 كما وتمدد لغاية 15/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2024:
* تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
* تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).
* التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5).
 وكذلك تمدد لغاية 15/01/2026 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2024 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في  التمديدين الأخيرين من هذا القرار."
 
ملاحظة : يمكن للمعنيين الراغبين بالاطلاع على نسخ عن القرارات الدخول الى الموقع الالكتروني لوزارة المالية www.finance.gov.lb

أخبار لبنان

قرارات

لوزير

المالية

بتمديد

مهل..

