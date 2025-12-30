رجي: أهمية بناء علاقات متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة لبنان واستقلاله

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي "أهمية بناء علاقات متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة لبنان واستقلاله"، في رسالة رد فيها على تهنئة نظيره الإيراني عباس عراقجي بمناسبة عيد الميلاد وحلول عام 2026.



وشدد رجي، في رسالته، على أن "السلام والازدهار هما ما يحتاج إليه كل من لبنان وإيران والمنطقة بأسرها"، داعيًا إلى "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين".



وجدد رجي "الرغبة في إقامة حوار صادق وشفاف يعزز بناء الثقة بين لبنان وإيران"، مؤكدا "ضرورة أن تكون العلاقة قائمة على مقاربة بناءة ترتكز على الاحترام المتبادل بين الدولتين".



وأكد أن "التعاون الثنائي يجب أن يتم بين حكومتي البلدين ومؤسساتهما الشرعية حصرًا، بما يحفظ سيادة واستقلال كل منهما، ويحقق رفاهية الشعبين اللبناني والإيراني".