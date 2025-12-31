محمية أرز الشوف تختتم عامًا حافلًا بالجوائز العالمية والإنجازات التنموية بحضور جنبلاط وهاني وشهيب

عقدت محمية أرز الشوف اجتماعها السنوي في قصر المير أمين – بيت الدين، بحضور الهيئة الإدارية لجمعية / محمية أرز الشوف السيدة نورا جنبلاط، وكل من النائب أكرم شهيب، والسادة ميشال سكاف، شكري حداد، مروان قيس، ايهاب حماد وايلي نخلة إلى جانب وزير الزراعة، والمدير السابق لمحمية أرز الشوف الدكتور نزار هاني، ورئيسة دائرة النظم الايكولوجية في وزارة البيئة لارا سماحة, إضافة رؤساء بلديات حاليين وسابقين، وأعضاء لجنة المحمية، وفريق العمل.



واستُهلّ اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، ثم رحّب مدير المحمية سامر ذبيان بالحضور، مؤكدًا "أهمية هذا الاجتماع السنوي في تقييم الإنجازات وتعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية والبلديات، ولا سيما في عام حصدت فيه المحمية جائزتين عالميتين، هما الإدراج على القائمة الخضراء وجائزة الجوالين، اللتين تعكسان الجهود الجادّة التي يبذلها فريق العمل، بدعم ومساندة أصحاب الشأن في القرى والمناطق المحيطة بالمحمية".

وقدّم السيد إيهاب حماد الكلمة نيابة عن رئيس لجنة محمية أرز الشوف فيصل ابو عز الدين مؤكدًا على "الدور الأساسي الذي تلعبه البلديات في المحمية ومحيطها الحيوي"، مشيدًا "بالتزامها المستمر بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة والسياحة البيئية، وترسيخ العلاقة المتوازنة بين الإنسان والطبيعة". وأشار إلى "أن فريق المحمية هو القلب النابض للنجاح، وأن الإنجازات تحققت بفضل تفانيه والتزامه الدائم".



بدوره، أكد النائب أكرم شهيب "أن محمية أرز الشوف تمثل رئة الشوف ووسامًا بيئيًا على صدر لبنان، وأن نجاحها يعود لإدارة قادرة وفريق عمل متميز، ولجهودها في دعم الزراعة، السياحة البيئية، فرص العمل، والمشاريع التنموية التي تلبي حاجات القرى في المحيط الحيوي، بما في ذلك إنشاء برك طبيعية لتجميع المياه بالتعاون مع شركات مثل Nestlé وAquafina، ومشاركة الدفاع المدني والجيش اللبناني في مواجهة حرائق الغابات والطوارئ".



وأكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني على "دور فريق العمل في تحقيق إنجازات المحمية، من الإدراج على القائمة الخضراء إلى الفوز بجائزة الحراس الدولية"، مشيرًا إلى "أن نموذج محمية أرز الشوف هو النموذج الأنسب للبنان، مع تمنياته بمواصلة العمل في مرحلة جديدة بقيادة جديدة".



كما جرى الاحتفال بفريق الجوالين حيث كان فريق المحمية أحد الفائزين بجائزة حراس الغابات الدولية 2025 (IUCN WCPA)، تقديرًا لدورهم في حماية الغابات والأنظمة البيئية، ومراقبة التنوع البيولوجي، ومنع الصيد الجائر، والتصدي للتعديات، ومكافحة حرائق الغابات وتعزيز إجراءات الوقاية، إضافة إلى التواصل مع المجتمعات المحلية عبر بناء الثقة والشراكات.



وتم تقديم شهادات تقدير باسم كل جوّال من فريق الحماية، في تكريم يبرز التفاني والالتزام المستمر، والشجاعة في أداء مهام ميدانية صعبة، والجهود التي تساهم في الحفاظ على طبيعة لبنان وحمايتها للأجيال القادمة.



وفي ختام الاجتماع، قدّم فريق المحمية عرضًا تصويريًا استعرض أبرز إنجازات العام والمشاريع المنفّذة، مسلّطًا الضوء على البرامج البيئية والتنموية والمبادرات الهادفة إلى دعم المجتمعات المحلية وتعزيز الوعي البيئي، في تأكيد جديد على مكانة محمية أرز الشوف كإحدى أبرز المحميات الطبيعية في لبنان والمنطقة.



كما جرى استعراض أبرز هذه الإنجازات بالأرقام.



واختتم اللقاء بغداء عمل وصورة تذكارية.