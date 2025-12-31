الرئيس عون: الأجواء السائدة توحي بالايجابية... الوضع الأمني بلبنان يعتبر من الأفضل بين دول العالم

طمأن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "الأجواء السائدة توحي بالايجابية على الصعد كافة"، مجدداً قوله ان" شبح الحرب اصبح بعيداً، من دون أن يعني ذلك اقصاءه كلياً، والعمل لا يزال جارياً مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة من أجل تحييد الحرب بشكل كامل".



وأشار رئيس الجمهورية خلال استقباله وفد جامعة آل خويري برئاسة شربل خويري، الى أنه على الصعيد الداخلي، فإن "الوضع الأمني يعتبر من الأفضل بين دول العالم، وذلك بشهادة الزوار الأجانب الذين يفدون الى لبنان، على الرغم من التأثير السلبي للأعداد الوافرة للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين"، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها كاملة في كشف الجرائم التي تحصل وبسرعة كبيرة، ونجاح زيارة قداسة البابا دليل إضافي على ذلك".



ولفت الى أن مؤشرات موسم الصيف وموسم الأعياد كانت مطمئنة وإيجابية على عكس ما حاول البعض الترويج له.



وقال عون: "نعمل من أجل الوصول الى الأهداف التي نرغب بها جميعاً بالنسبة الى لبنان، مع التشديد على أهمية ما يقوم به رؤساء البلديات والمجالس البلدية والمختارين ودورهم الفاعل في تحسين أوضاع مناطقهم وبلداتهم والمواطنين".

رئيس مجلس القضاء الأعلى



وعرض رئيس الجمهورية أوضاع القضاء في لبنان، خلال استقباله في قصر بعبدا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي هنأه بحلول الأعياد واطلعه على نتائج الاجتماع الذي عقد أمس مع وزير العدل المحامي عادل نصار، في اطار التعاون القائم بين الوزارة والمجلس بهدف تفعيل العمل القضائي والمساهمة في تحسين أوضاع القضاء.