الراعي: يستحيل بناء سلام داخل جماعة إن لم يبدأ من قلب كل واحد منا

أعلن دير المخلص (الكُرَيْم) في غوسطا أنه "مع نهاية العام وبداية السنة الجديدة، وكعادته السنوية، قام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بزيارة دير المخلّص (الكُرَيْم) في غوسطا، يرافقه كل من المطران حنا علوان، المطران الياس نصار، المطران أنطوان عوكر، المطران بولس صياح، المطران يوحنا رفيق الورشا، المطران أنطوان نبيل العنداري وكهنة الدائرة البطريركية.



وبعد قراءة الإنجيل المقدس، كان للبطريرك الراعي كلمة قال فيها: "نحتفل اليوم بيوم السلام العالمي، ذلك اليوم الذي أسّسه البابا القديس بولس السادس، واختار له الأول من كانون الثاني من كل سنة، لأن الإنجيل يقول: "دُعي اسمه يسوع"، فأراد أن يقترن باسم يسوع يوم السلام العالمي. ونحن أيضًا نربط السلام باسم يسوع، الذي يقول لنا اليوم: "سلامًا أستودعكم، سلامي أُعطيكم"".



وأَضاف الراعي: "كلنا ننشد السلام، لكن لا سلام اجتماعيًا، ولا سلامًا في الجماعات، ولا في العائلات، ولا في البلدان والأوطان، إن لم يكن السلام أولًا سليمًا مع الله. هذا ما نلتمسه دائمًا: سلامٌ يتجلّى علنًا بالتواضع، ويظهر خارجيا في الإنسان الفقير الذي لا ينتظر إلا عطايا الرب في حياته. فالسلام يجعل الإنسان وديعًا متواضعًا، وهذه من علامات السلام الداخلي. وحين يمتلك الإنسان هذا السلام يستطيع أن يهبَه لغيره. لذلك، لا يمكن، بل يستحيل، بناء سلام داخل جماعة، سواء كانت عائلة صغيرة، أم جماعة رهبانية أو مدنية أو وطنية، إن لم يبدأ السلام من قلب كل واحد منا".