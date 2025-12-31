الأمطار أغرقت طرقات البداوي وعطلت حركة السير

غمرت الأمطار التي هطلت بغزارة بعد ظهر اليوم، طريق البداوي الدولي بالمياه في الاتجاهين، بدءا من مستديرة الملولة والمنكوبين وصولا الى بلدة دير عمار، وتحولت الطرق التي تتفرع منها والطرق الداخلية الى برك مياه علقت فيها السيارات، وتسببت في توقف حركة السير، نتيجة عدم قدرة مسارب تصريف مياه الأمطار استيعاب الكميات الكبيرة من المياه الهاطلة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



كما تسببت مياه الأمطار في اغراق الطريق الرئيسية في منطقة جبل البداوي بالمياه، وتعذر السير عليها بعدما علقت السيارات في برك المياه التي تشكلت على الطريق.