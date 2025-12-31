الحجار: وزارة الداخلية ستبقى على جهوزية تامة لخدمة المواطنين

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن "الوزارة ستبقى على جهوزية تامة لخدمة المواطنين وتعزيز ثقتهم بمؤسساتهم".وشكر الحجار في بيان، فريق عمله في الوزارة من ضباط ومدنيين، مثنيا على "جهودهم التي ساهمت في تحقيق عدد من الإنجازات خلال العام المنصرم".وأكد "تقديره لما أبداه الفريق من التزام وجدية"، لافتا إلى أن "هذا الأداء يعكس روح المسؤولية التي ينبغي أن تواكب العمل في العام الجديد الذي ستكون فيه الوزارة أمام عدد من الاستحقاقات".وتمنى عاما جديدا يحمل المزيد من التقدم والنجاحات، مشددا على ضرورة الاستمرار في العمل بالروح نفسها، وبكل شفافية، لما فيه مصلحة الإدارة والمواطن على حد سواء.