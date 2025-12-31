كهرباء زحلة أعلنت الجهوزية التامة ليلة رأس السنة

أعلنت شركة كهرباء زحلة في بيان، وضع فرقها "التقنية وفرق الطوارئ في حالة جهوزية كاملة ليلة رأس السنة، لمواكبة أي طارئ قد يطرأ على الشبكة الكهربائية".



وتقدمت الشركة من جميع مشتركيها بـ"أحر التمنيات بحلول العام الجديد"، راجية أن "يحمل السلامة والاستقرار".



وأكدت "استمرار فرقها الميدانية بالعمل على مدار الساعة لضمان سرعة التدخل ومعالجة الأعطال، ولا سيما في المناطق الجبلية تحسبا لأي ظروف مناخية قاسية".



ودعت المشتركين إلى "الإبلاغ عن أي عطل طارئ عبر رقمي الأعطال: 03/141811 و08/823455"، مجددة التزامها بـ"تأمين خدمة مستقرة وآمنة خلال فترة الأعياد".