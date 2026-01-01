إنهيار جدار دعم في بيت الفقس ـ الضنّية بسبب الأمطار

انهار جدار دعم في بلدة بيت الفقس ـ الضنّية، بسبب تساقط الأمطار الغزيرة.

كذلك، تضرّرت سيارة كانت مركونة بجانبه، وانقطعت جزئيًا، طريق فرعية في البلدة.

ورأت بلدية بيت الفقس في بيان، أنّ ما تشهده البلدة "لم يعد يُصنَّف ضمن الأضرار الطبيعية، بل بات خطرًا داهمًا يهدّد الأرواح والممتلكات نتيجة الإهمال المزمن وغياب التدخّل الجِديّ من الجهات المعنية”.

ولفتت إلى أنّ "الأمطار الغزيرة أدّت إلى انهيار حائط داعم قطع الطريق عن عدد من المنازل، ممّا أغلق مجرى مائيًا شتويًا، ما تسبّب بخروج المياه على الطريق العام بيت الفقس – السفيرة ودخولها إلى البيوت”.

كما لفتت إلى أنّ “الزفت أصبح مهدّدًا بالإنجراف الكامل”.

وأكّدت اللجنة الفنية في بلدية بيت الفقس أنّ حائطًا آخر مهدّدًا بالانهيار في موقع مختلف، وقد يؤدي في أيّ لحظة ببناء سكنيّ مأهول، ما يضع حياة المواطنين على المحك.

وحمّلت البلدية الجهات الرسمية المختصّة كامل المسؤولية عن أي أذى قد يصيب المواطنين، وطالبت بتدخّل فوري وعاجل من الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الأشغال والدفاع المدنيّ وكل الجهات المعنية قبل فوات الأوان