في العبودية والعريضة... هذا ما تسببت به غزارة الامطار

مع اشتداد العاصفة وغزارة الامطار، فاض النهر الكبير عند الحدود اللبنانية السورية، وحاصرت المياه مراكز الامن العام والجيش اللبناني في العبودية.وعند نقطة العريضة الحدودية، أدت قوة النهر الى تصدع الجسر الموقت بين لبنان وسوريا ما دفع بالامن العام الى اقفال المعبر على الحدود.