ألفا: أضرار في الشبكة جراء الصواعقألفا: أضرار في الشبكة جراء الصواعق

ألفا: أضرار في الشبكة جراء الصواعق

أعلنت شركة "ألفا"، في بيان، ان شبكتها "تعرضت في مناطق عدة إلى أعطال جزئية نتيجة الصواعق التي ضربت عدداً من المحطات جرّاء العاصفة التي يشهدها لبنان، ما أدى إلى تقطّعات في الخدمة. وتعمل الفرق الفنية منذ ساعات الظهر على إصلاح الأعطال، مع صعوبة الوصول إلى بعض المحطات المتضررة بسبب سوء الأحوال الجوية".



وختمت: "تأسف ألفا للإزعاج الناتج من التقطّع في الخدمة، وتؤكد أن فرقها الفنية مستنفَرة على مدار الساعة لإصلاح الأعطال المتكررة وتدارك كل طارئ".