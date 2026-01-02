المكتب الإعلامي لمخزومي: لم يلتق يوماً بالمدعو أبو عمر ولم يدفع أي أموال له

أعلن المكتب الإعلامي للنائب فؤاد مخزومي أنه يتم التداول من قبل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بأخبار تتعلق بقضية الأمير المزعوم المدعو "أبو عمر"، مع محاولات ربطها باسم النائب فؤاد مخزومي في إطار سرديات مضللة لا تمت إلى الواقع بصلة وتهدف إلى النيل منه وتشويه صورته.



وجدد المكتب الإعلامي التأكيد أن النائب فؤاد مخزومي قد أدلى بافادته كشاهد أمام القاضي جمال الحجار، موضحاً كل تفاصيل القضية وتم اصدار بيان مفصل بما أدلى به، نكرر مضمونه أدناه.



وأكد أن "النائب مخزومي لم يلتق يوماً بالمدعو أبو عمر ولم يدفع أي أموال له أو للشيخ خلدون عريمط بل اقتصر ما قام به على مساعدة طبية إنسانية قدمت للشيخ عريمط المصاب بمرض السرطان، ضمن إطار رسمي ومنظم عبر الصندوق الصحي الممول من مؤسسة مخزومي، الذي يقدم الدعم الصحي لأئمة وخطباء المساجد وعائلاتهم وقد حصلت هذه المساعدة قبل ظهور ما يُعرف بقضية "أبو عمر"، ومن دون أي صلة أو دور للمدعو "أبو عمر".



واعتبر المكتب الإعلامي أن "الزج باسم النائب مخزومي في هذه الروايات يندرج في إطار حملات تضليل متعمدة، تفتقر إلى الحد الأدنى من المهنية والمسؤولية الإعلامية".



وقال: "اذ نطلب من وسائل الاعلام كافة توخي الدقة في ما تنشره أو تبته، نحتفظ بحقنا الكامل في اللجوء إلى القضاء المختص لملاحقة كل من يهاجمه أو يبث أو ينشر أو يعيد البث أو النشر أو يشارك في نشر مثل هذه الاخبار".