معهد البحوث الصناعية أصدر تقرير تقييم المطابقة للمنتجات المستوردة الخاضعة للمواصفات الإلزامية خلال كانون الأول 2025
أخبار لبنان
2026-01-02 | 05:29
معهد البحوث الصناعية أصدر تقرير تقييم المطابقة للمنتجات المستوردة الخاضعة للمواصفات الإلزامية خلال كانون الأول 2025
صدرعن معهد البحوث الصناعية أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر كانون الاول 2025
- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد :4.515 بيانا جمركيا
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 26 بيانا جمركيا
- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 1.348 بيانا جمركيا
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 673 بيانا جمركيا
- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 2.468 بيانا جمركيا
- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 2.443 بيانا جمركيا
- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 79 بيانا جمركيا
وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (7)، ماكولات (1)، مسحوق غسيل (1)، ادوات تلحيم (1)، أجهزة ولوازم كهربائية (59)، منتجات ورقية
وقطنية ومنسوجات (2)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (3)، زيت هيدروليك (2)، مفروشات (2)، أجهزة ضغط (1).
علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 77 بيانا جمركيا
- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: بيانان جمركيان
وهي مفصّلة على الشكل التالي:قوارير غاز - لا تستوفي الشروط المطلوبة – 82 قطعة – الصين - مرفأ طرابلس/مطاحن بن –قيمة التردد 60 HZ – 354 قطعة – الولايات المتحدة الاميركية –مرفأ بيروت.
أخبار لبنان
البحوث
الصناعية
تقرير
تقييم
المطابقة
للمنتجات
المستوردة
الخاضعة
للمواصفات
الإلزامية
كانون
الأول
التالي
فرح مفقودة... وقوى الأمن تعمّم صورتها
المكتب الإعلامي لمخزومي: لم يلتق يوماً بالمدعو أبو عمر ولم يدفع أي أموال له
السابق
