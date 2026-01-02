الوزير حيدر يلتقي وفدا من تحالف القوى الفلسطينية ويطلع على مطالب نقابة عمال البناء في الشمال

استقبل وزير العمل محمد حيدر اليوم في مكتبه وفدا من تحالف القوى الفلسطينية ، وتم البحث في موضوع العمالة الفلسطينية وسبل تنظيمها وفق القوانين المرعية الاجراء.



ثم استقبل وفدا من نقابة عمال البناء في لبنان الشمالي برئاسة جميل طالب وقدم الوفد للوزير مذكرة تتضمن عدد من مطالب القطاع في هذا الظرف.



كما استقبل الوزير حيدر عميد المعهد العالي للدكتورا في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية الدكتور حسين رحال . وتم البحث في امكانات التعاون الأكاديمي في المساحات المشتركة بين اختصاصات المعهد ووزارة العمل .