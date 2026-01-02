فرنجية عرض التطورات مع السفير الإيراني

استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية في دارته في بنشعي السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، بحضور الوزير السابق يوسف فنيانوس وجرى البحث في المستجدات السياسية والتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.