كركي سلم أول براءة ذمة إلكترونية صادرة عن الضمان

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان، أن المدير العام للصندوق محمد كركي، أشرف صباح اليوم، على إنجاز أول براءة ذمة إلكترونية صادرة عن الصندوق وتسليمها إلى صاحب العلاقة، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلانه عن إطلاق هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة.



وكانت إدارة الصندوق قد أعلنت خلال هذا الأسبوع عن إطلاق خدمة براءة الذمة الممكننة، ابتداء من 2/1/2026، في خطوة نوعية تهدف إلى تسهيل معاملات المضمونين وأصحاب العمل، وتوفير الوقت والجهد عبر اعتماد الحلول الرقمية الحديثة. وقد شدّد المدير العام على أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمات الإلكترونية في الصندوق، بما يواكب التطور التكنولوجي ويعزز الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات.



وقال البيان: "يأتي إنجاز أول براءة ذمة إلكترونية اليوم ليؤكد جدية الصندوق في تنفيذ وعوده، حيث واكب كركي هذه العملية شخصياً منذ الصباح الباكر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تشكل بداية مرحلة جديدة في مسار تحديث الإدارة العامة وتبسيط الإجراءات لتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم. وأكّد أن الصندوق سيواصل العمل على إطلاق المزيد من الخدمات الرقمية في المرحلة المقبلة، بما يعزز ثقة المضمونين وأصحاب العمل بالمؤسسة ويضمن جودة الأداء".



وأشارالبيان، الى أن من أبرز فوائد هذه الخدمة لأصحاب العمل أنها تختصر عليهم عناء مراجعة مكاتب الصندوق بشكل متكرّر، وتتيح لهم الحصول على براءة الذمة المطلوبة بسرعة وفعالية، ما يسهم في تسهيل أعمالهم اليومية ويعزز بيئة الأعمال في لبنان، بالإضافة إلى كونها عنصراً أساسياً لضبط عملية الإحتيال والتزوير والتلاعب التي كانت تحصل في الماضي.



وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الصندوق نشرت منذ صباح اليوم على موقعها الرسمي فيديو توضيحي يشرح آلية تقديم طلب براءة الذمة الإلكترونية بمراحلها كافة مما يتيح لجميع المعنيين ولاسيما أصحاب المؤسسات الإطّلاع على التفاصيل كافة لإتمام معاملاتهم.