مرقص لـ جدل: هناك مخيمات أقفلت عسكريًا... ولست راضٍ عن قانون الفجوة المالية

أوضح وزير الإعلام بول مرقص أنه "من المفترض أن يعلن قائد الجيش إنتهاء المرحلة الأولى من الخطة في الجلسة المقبلة في 8 الحالي،" مؤكدًا أن "مصلحة الدولة اللبنانية بسط سلطتها على كامل أراضيها."



وأشار مرقص في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI إلى أن "الجيش لديه حاجات كثيرة والدعم شحيح جدًا وعلى الرغم من المبلغ الذي يتقاضيه فهو يقوم بعمله."



وأعلن أن "هناك مخيمات أقفلت عسكريًا."



ولفت إلى أن "هاجس الرئيس عون إبعاد شبح الحرب وهو يردد ذلك دائمًا وهذا أمر ينوه به."



وقال: "لست راضٍ عن قانون الفجوة المالية وننتظر من المجتمع الدولي تأييدًا للخطوات التي نقوم بها."



وأضاف: "إذا لا نقوم بخطوات إصلاحية فنحن لا نذهب بالإتجاه الصحيح."



ورأى أنه "من الإيجابيات أنه أصبح هناك تعريف للفجوة المالية ولا تقييد للـFresh وضمانة ودائع بـ100.000 دولار واستُثني منها كبار المصرفيين."



