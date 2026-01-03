لبنان يرحب بمؤتمر الرياض لبحث القضية الجنوبية في اليمن

رحّبت وزارة الخارجية بدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي لعقد مؤتمرٍ شامل في مدينة الرياض لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية.



وأكدت الوزارة في بيان لها أن لبنان يتطلع إلى أن يشكّل هذا المؤتمر مفتاحاً لمسار حوارٍ جامعٍ يضم مختلف الأطراف اليمنية، ويناقش القضية الجنوبية في سياقٍ يستند إلى الحوار والتوافق، بما يلبي طموحات الشعب اليمني ويحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه.



وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الإقليمية والدولية الجارية لإيجاد حلولٍ سلمية للقضايا الوطنية اليمنية.