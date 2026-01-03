الأخبار
قاسم: إيران دعمت المقاومة دون مقابل ونريد لبنان سيدا حرا مستقلا
أخبار لبنان
2026-01-03 | 12:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
قاسم: إيران دعمت المقاومة دون مقابل ونريد لبنان سيدا حرا مستقلا
3
min
قاسم: إيران دعمت المقاومة دون مقابل ونريد لبنان سيدا حرا مستقلا
أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ قاسم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية رائدة في دعم المقاومة ومساندة قضايا العدل والإنسانية.
ولفت الشيخ قاسم، في ذكرى استشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، إلى أن لبنان يمثل نموذجاً للتضحية والعزة والتحرير بمقاومته وشعبه وجيشه.
وأشار إلى أن انتصار الثورة في إيران قلب مشهد المنطقة بالكامل وجعلها بعيدة عن سيطرة الغرب، مؤكداً أن الثورة الإسلامية حدّت المشروع الاستعماري وتعاظم دور "إسرائيل" في المنطقة.
وأوضح قاسم أن التشابه في الآراء بين حركات المقاومة والجمهورية الإسلامية لا يضر بالوطنية، مشدداً على أن علاقتهم مع إيران علاقة طبيعية لأنها تتماهى في محاربة الاستكبار في المنطقة.
ولفت الى أن إيران لا تدعم حركات المقاومة بهدف الحصول على مكاسب سياسية أو اقتصادية، بل تستفيد من الأجواء الإيجابية والعيش المشترك بين شعوب المنطقة.
وقال الشيخ قاسم إن "الاستعمار والدول تتدخل في منطقتنا من أجل مكاسبها الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن إيران لم تتدخل أبداً في تغيير أي مجال من مجالات الدول والشعوب".
وأضاف أن حركات المقاومة أخذت الدعم من إيران دون أي مقابل، مؤكداً أن العلاقة تقوم على المبادئ والمصلحة المشتركة في مواجهة العدوان والاستكبار.
في السياق، أشار الشيخ قاسم إلى أن تبني خيار بناء الدولة القادرة والعادلة هو أيضاً إيمان ومصلحة للحزب.
وأكد أن مواجهة الفساد ورفض الاحتلال تشكل جزءاً من إيمان ومصلحة حزب الله.
ولفت الشيخ قاسم إلى فخر الحزب بعلاقته بإيران، مشيراً إلى أنها أعطت دون أن تأخذ شيئاً في المقابل.
اما في ما يخص الملف اللبناني، شدد الشيخ قاسم على أن حزب الله يريد لبنان سيدًا، حرًا، مستقلًا وقادرًا، داعياً إلى الحوار والتوافق، ومؤكداً على الوحدة الوطنية في مواجهة الأعداء.
وأشار إلى أن الأولوية يجب أن تكون لإيقاف العدوان، والانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، وعودة الأسرى، داعياً في الوقت ذاته إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر.
وأكد الشيخ قاسم على ضرورة إعادة أموال المودعين كاملة غير منقوصة، ودعا إلى تسليح الجيش اللبناني لحماية لبنان ومواجهة الذين يعبثون بأمن الوطن، وكذلك إلى إنصاف موظفي الإدارات العامة لتتمكن من الانطلاق في مهامها.
