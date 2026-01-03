رجي: أدعو اللبنانيين في فنزويلا إلى التواصل مع السفارة في حال حصول أي مستجدات تستدعي التدخل

أكد وزير الخارجية يوسف رجي أنه اطمأن، في اتصالٍ هاتفي مع سفيرة لبنان في فنزويلا نسرين بو كرم، على أوضاع الجالية اللبنانية هناك.



وأوضح في منشور على منصة "إكس" أنه طلب منها متابعة أحوالهم عن كثب، وتأمين كل ما يلزم لحمايتهم في حال حدوث أي طارئ.



وشدّد على ضرورة بقاء السفارة على تواصل دائم مع أفراد الجالية.



ودعا اللبنانيين في فنزويلا إلى التواصل الفوري مع السفارة على الرقم 7777-247-422 58+ في حال حصول أي تطورات أو مستجدات تستدعي التدخل.