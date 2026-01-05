الجميّل: النظام الإيراني اختطف لبنان عبر "الحزب" لأكثر من عقدين

كتب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل على منصة "أكس": "يخوض الشعب الإيراني نضالًا تاريخيًا: نضالًا من أجل الحرية، ومن أجل حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة، ومن أجل الديمقراطية والكرامة. وهو نضال ضد الفقر، وضد الظلامية، وضد العنف اليومي الذي تفرضه أيديولوجيا وحشية. كما هو نضال ضد الهدر المنهجي لثروات إيران الوطنية في تمويل زعزعة الاستقرار في المنطقة بدلًا من خدمة الشعب الإيراني.



وفوق كل ذلك، هو نضال ضد استخدام أموال الإيرانيين لتمويل حزب الله في لبنان، وضد استغلال الأراضي اللبنانية وحياة اللبنانيين لحماية النظام الإيراني من أي تهديد خارجي.



لأكثر من عقدين، اختطف النظام الإيراني بلدي لبنان عبر حزب الله. وقد فُرضت هذه الهيمنة من خلال الاغتيالات السياسية، والاجتياحات المسلحة لشوارع بيروت، وغسل دماغ الأطفال، وتهديد المعارضين السياسيين، وعرقلة الانتخابات وسائر الاستحقاقات الدستورية بشكل متعمّد.



لقد تحوّل لبنان إلى رهينة، يُضحّى به دفاعًا عن نظام دكتاتوري وأيديولوجيا لا تعبّر عن إرادة الشعبين اللبناني والإيراني.



ولهذه الأسباب كلها، أقف إلى جانب النساء والرجال الشجعان الذين يناضلون من أجل الحرية في إيران، آمِلًا أن يستعيد الشعب الإيراني حقوقه ويتمكّن اللبنانيون، ومن مختلف الطوائف، من العيش معًا بسلام في أخوّة حقيقية، وبناء شراكة فعلية تخدم مصلحة لبنان ورفاهية شعبه، كل شعبه".