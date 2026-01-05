الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجميّل: النظام الإيراني اختطف لبنان عبر "الحزب" لأكثر من عقدين

أخبار لبنان
2026-01-05 | 05:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجميّل: النظام الإيراني اختطف لبنان عبر &quot;الحزب&quot; لأكثر من عقدين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الجميّل: النظام الإيراني اختطف لبنان عبر "الحزب" لأكثر من عقدين

كتب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل على منصة "أكس": "يخوض الشعب الإيراني نضالًا تاريخيًا: نضالًا من أجل الحرية، ومن أجل حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة، ومن أجل الديمقراطية والكرامة. وهو نضال ضد الفقر، وضد الظلامية، وضد العنف اليومي الذي تفرضه أيديولوجيا وحشية. كما هو نضال ضد الهدر المنهجي لثروات إيران الوطنية في تمويل زعزعة الاستقرار في المنطقة بدلًا من خدمة الشعب الإيراني.

وفوق كل ذلك، هو نضال ضد استخدام أموال الإيرانيين لتمويل حزب الله في لبنان، وضد استغلال الأراضي اللبنانية وحياة اللبنانيين لحماية النظام الإيراني من أي تهديد خارجي.

لأكثر من عقدين، اختطف النظام الإيراني بلدي لبنان عبر حزب الله. وقد فُرضت هذه الهيمنة من خلال الاغتيالات السياسية، والاجتياحات المسلحة لشوارع بيروت، وغسل دماغ الأطفال، وتهديد المعارضين السياسيين، وعرقلة الانتخابات وسائر الاستحقاقات الدستورية بشكل متعمّد.

لقد تحوّل لبنان إلى رهينة، يُضحّى به دفاعًا عن نظام دكتاتوري وأيديولوجيا لا تعبّر عن إرادة الشعبين اللبناني والإيراني.

ولهذه الأسباب كلها، أقف إلى جانب النساء والرجال الشجعان الذين يناضلون من أجل الحرية في إيران، آمِلًا أن يستعيد الشعب الإيراني حقوقه ويتمكّن اللبنانيون، ومن مختلف الطوائف، من العيش معًا بسلام في أخوّة حقيقية، وبناء شراكة فعلية تخدم مصلحة لبنان ورفاهية شعبه، كل شعبه".

أخبار لبنان

النظام

الإيراني

اختطف

لبنان

"الحزب"

لأكثر

عقدين

LBCI التالي
نواف سلام: الحكومة ستستمر في عملها لما فيه مصلحة الوطن
مكتب مكافحة المخدّرات في زحلة يضبط مستودعًا لتصنيع مواد مخدّرة في داخله كميّة كبيرة من الأسلحة الحربيّة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21

من "الخط الأسود" في لبنان إلى ضرب إيران: تصعيد إسرائيلي على أكثر من جبهة

LBCI
أخبار دولية
2025-11-23

البابا يدعو إلى الإفراج الفوري عن أكثر من 300 شخص اختُطفوا من مدرسة كاثوليكية في نيجيريا

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-12

النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": الحزب يتحدث مؤخرا عن تغيير النظام واليوم هناك قرارات صادرة عن الحكومة يجب أن تُطبّق ويجب سحب السلاح من شمال الليطاني قبل جنوب الليطاني

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-10

السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني لـ جدل: منذ شبابي وانا اسمع أن النظام الاسلامي في ايران سيسقط والاقوى من نتنياهو لم يتمكن من اسقاط النظام في ايران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:22

أمن الدولة يُعلن مواعيد الإختبار الطبي للمرحلة الثانية للإناث

LBCI
أخبار لبنان
06:51

النائب عز الدين من مخيم برج الشمالي في ذكرى قاسم سليماني: حمل قضية فلسطين واستشهد على طريقها

LBCI
أخبار دولية
06:45

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن وسوريا ولبنان هذا الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
06:25

فارس سعيد: "يللي مادورو اليوم دورو بكرا"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-12-30

من هوليوود إلى باريس… جورج كلوني وعائلته ينالون الجنسية الفرنسية

LBCI
فنّ
07:10

أصالة وأحمد سعد يستعدان لإطلاق "زي زمان"... إليكم التاريخ المنتظر

LBCI
أخبار لبنان
06:51

النائب عز الدين من مخيم برج الشمالي في ذكرى قاسم سليماني: حمل قضية فلسطين واستشهد على طريقها

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-29

الرئيس عون: الظروف التي نعيشها تفرض علينا كمسؤولين وصناعيين مسؤوليات إضافية ويهمّني أن نضع الأطر الضامنة لجهودنا من حيث مواكبة العصر رغم جغرافيتنا المحدودة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:19

ترامب: "نحن من يقود" فنزويلا

LBCI
أمن وقضاء
13:41

رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور

LBCI
أمن وقضاء
13:38

الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا

LBCI
أمن وقضاء
13:33

ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق

LBCI
أخبار دولية
13:30

اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه

LBCI
أخبار دولية
13:26

هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:40

أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:05

استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح

LBCI
خبر عاجل
03:39

إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة

LBCI
أخبار لبنان
00:03

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...

LBCI
خبر عاجل
03:53

وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم

LBCI
أخبار دولية
02:01

الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"

LBCI
أخبار دولية
01:23

ترامب: إيران "ستتلقى ضربة قوية جدا" إذا قُتل متظاهرون

LBCI
آخر الأخبار
06:09

معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More