نواف سلام: الحكومة ستستمر في عملها لما فيه مصلحة الوطن
أخبار لبنان
2026-01-05 | 05:53
نواف سلام: الحكومة ستستمر في عملها لما فيه مصلحة الوطن
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي، موظفي رئاسة مجلس الوزراء، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، الذين قدموا له التهاني، لمناسبة حلول العام الجديد.
كما استقبل قائد سرية حرس رئاسة الحكومة العقيد محمد عبدالله مع وفد من ضباط السرية، لمناسبة حلول العام الجديد.
واستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى مع وفد من ضباط المجلس، للتهنئة أيضا.
وتمنى الرئيس سلام خلال اللقاءات أن يحمل العام الجديد الخير والاطمئنان للجميع، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في عملها لما فيه مصلحة الوطن. وأعرب عن تفاؤله في الأيام المقبلة.
التالي
الحجار استقبل المحافظين لمناقشة شؤون المناطق والتحضيرات الانتخابية
الجميّل: النظام الإيراني اختطف لبنان عبر "الحزب" لأكثر من عقدين
السابق
مقالات ذات صلة
أخبار لبنان
2025-11-03
نواف سلام: الحكومة تعمل على توجيه لبنان نحو اقتصاد منتجٍ ومستدام
أخبار لبنان
2025-12-26
قبلان: نريد حكومة وطنية بحجم مصالح لبنان وأهله لا حكومة لوائح دولية
آخر الأخبار
2025-12-19
رئيس الحكومة نواف سلام: العلاقة بين لبنان ومصر أكثر من تبادل مصالح بل هي تاريخ مشترك نريد حمله بثقة نحو المستقبل
خبر عاجل
2025-12-03
نواف سلام للجزيرة: خطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة محصنة سياسيًا وتحظى بمظلة وطنية
أمن وقضاء
07:22
أمن الدولة يُعلن مواعيد الإختبار الطبي للمرحلة الثانية للإناث
أخبار لبنان
06:51
النائب عز الدين من مخيم برج الشمالي في ذكرى قاسم سليماني: حمل قضية فلسطين واستشهد على طريقها
أخبار دولية
06:45
رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن وسوريا ولبنان هذا الأسبوع
أخبار لبنان
06:25
فارس سعيد: "يللي مادورو اليوم دورو بكرا"
فنّ
2025-12-30
من هوليوود إلى باريس… جورج كلوني وعائلته ينالون الجنسية الفرنسية
فنّ
07:10
أصالة وأحمد سعد يستعدان لإطلاق "زي زمان"... إليكم التاريخ المنتظر
أخبار لبنان
06:51
النائب عز الدين من مخيم برج الشمالي في ذكرى قاسم سليماني: حمل قضية فلسطين واستشهد على طريقها
آخر الأخبار
2025-10-29
الرئيس عون: الظروف التي نعيشها تفرض علينا كمسؤولين وصناعيين مسؤوليات إضافية ويهمّني أن نضع الأطر الضامنة لجهودنا من حيث مواكبة العصر رغم جغرافيتنا المحدودة
أخبار دولية
02:19
ترامب: "نحن من يقود" فنزويلا
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
أمن وقضاء
13:33
ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق
أخبار دولية
13:30
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
أخبار دولية
13:26
هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا
تقارير نشرة الاخبار
13:18
فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو
تقارير نشرة الاخبار
13:15
العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
حال الطقس
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
خبر عاجل
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
خبر عاجل
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
أخبار دولية
02:01
الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"
أخبار دولية
01:23
ترامب: إيران "ستتلقى ضربة قوية جدا" إذا قُتل متظاهرون
آخر الأخبار
06:09
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن
