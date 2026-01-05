نواف سلام: الحكومة ستستمر في عملها لما فيه مصلحة الوطن

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي، موظفي رئاسة مجلس الوزراء، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، الذين قدموا له التهاني، لمناسبة حلول العام الجديد.



كما استقبل قائد سرية حرس رئاسة الحكومة العقيد محمد عبدالله مع وفد من ضباط السرية، لمناسبة حلول العام الجديد.



واستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى مع وفد من ضباط المجلس، للتهنئة أيضا.

وتمنى الرئيس سلام خلال اللقاءات أن يحمل العام الجديد الخير والاطمئنان للجميع، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في عملها لما فيه مصلحة الوطن. وأعرب عن تفاؤله في الأيام المقبلة.