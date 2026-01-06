أبو فاعور استنكر الاعتداءات الإسرائيلية: لاتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف على الأضرار الحاصلة

استنكر عضو "اللقاء الديمقراطيّ" النائب وائل أبو فاعور، "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مختلف المناطق اللبنانية، وآخرها الاعتداء الآثم الذي وقع أمس على بلدة المنارة، والذي خلف أضرارًا كبيرة في الممتلكات والمنازل، وأثار حالة من الهلع بين الأهالي، ما أجبر عددًا منهم على ترك بيوتهم".



وفي هذا السياق، أجرى النائب أبو فاعور اتصالا برئيس الحكومة نواف سلام، وبرئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف على الأضرار الحاصلة، والتعويض على المتضررين.



وشدد على أنّ "الهم الأكبر يبقى في كيفية ردع إسرائيل عن الاستمرار في اعتداءاتها ووحشيتها بحق جميع اللبنانيين، لا سيما في الجنوب".