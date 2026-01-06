عوده: الظهور الإلهيّ يذكرنا بأنّ السماء ما زالت مفتوحة

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده قداس "عيد الظهور الإلهي" في كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة.



وقال: "في عالم اليوم، حيث يضيع الإنسان بين الضجيج والقلق، يذكرنا الظهور الإلهيّ بأنّ السماء ما زالت مفتوحة، وبأنّ الروح القدس ما زال يعمل، وصوت الآب ما زال يدعونا أبناء أحباء".



وأكّد أنّ الأردن "لم يكن نهاية الحدث، بل بدايته، لأنّ المسيح بعد المعمودية خرج ليخدم ويعلم ويشفي ويخلص".



ودعا إلى الاقتراب من العيد بإيمان حيّ، ولتجديد عهود المعمودية.